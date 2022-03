CINÉMA : CHINATOWN Saint-Félix-de-Lodez Saint-Félix-de-Lodez Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Félix-de-Lodez Hérault Saint-Félix-de-Lodez 3.5 EUR Projection d’un film de 1974 : “Chinatown” de Roman Polanski, avec Jack Nicholson et Faye Dunaway.

Gittes, détective privé, reçoit la visite d’une fausse Mme Mulwray, qui lui demande de filer son mari, ingénieur des eaux à Los Angeles. Celui-ci est retrouvé mort, noyé. Gittes s’obstine dans son enquête, malgré les menaces de tueurs professionnels.

objectif.cinema@orange.fr +33 6 60 76 82 86

