Salle des fêtes, le samedi 12 février à 20:30

Film d’action et d’espionnage de Jason Reitman De Matthew Vaughn, par Matthew Vaughn, Karl Gajdusek Avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans Durée 2h11 Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre pour contrecarrer leurs plans.

Tarifs : < 18 ans = 4.5€ – > 18 ans = 6€ – Groupe (association, collectivité…) = 3.5€

2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T23:00:00

