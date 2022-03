Cinéma chez Nous : “Tendre et saignant” Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d'un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Mardi 8 mars, "Tendre et saignant" sera diffusé à 20 h 30. Résumé : rédactrice en chef d'un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu'elle s'apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l'artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être amenée à changer d'avis…

