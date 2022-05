Cinéma chez Nous : “Notre Dame brûle”, 17 mai 2022, .

Cinéma chez Nous : “Notre Dame brûle”

2022-05-17 20:30:00 – 2022-05-17

Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Ce mardi 17 mai, diffusion “Notre dame brûle”,film dramatique de Jean-Jacques Annaud, par Jean-Jacques Annaud , Thomas Bidegain, avec Samuel Labarthe , Jean-Paul Bordes , Mikaël Chirinian. SYNOPSIS : le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque. Tarifs : 6 € par adulte de 16 ans et +, 4 € 50 pour les personnes de moins de 16 ans et les personnes en recherche d’emploi, 3 € 50 par personne d’un groupe de plus de 10. Règlement sur place.

