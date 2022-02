Cinéma chez nous : Mort sur le Nil Salle des fêtes L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

Policier thriller de Kenneth Branagh Par Michael Green, Agatha Christie Avec Kenneth Branagh, Armie Hammer, Gal Gadot Durée 2h07 Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement !

Tarifs : < 18 ans = 4.5€ – > 18 ans = 6€ – Groupe (association, collectivité…) = 3.5€

