Cinéma chez Nous : “Maigret” Airvault, 19 avril 2022, Airvault.

Cinéma chez Nous : “Maigret” Airvault

2022-04-19 20:30:00 – 2022-04-19

Airvault Deux-Sèvres

Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Deux séances sont proposées lors des vacances scolaires, ce mardi 19 avril, “Maigret”, sera diffusé à 20 h 30 (“Vaillante à 17 h). Résumé : Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

+33 5 49 64 73 10

Airvault

