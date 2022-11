Cinéma chez Nous : « L’innocent », 29 novembre 2022, .

Cinéma chez Nous : « L’innocent »



2022-11-29 – 2022-11-29

Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Le mardi 29 novembre, une comédie sera diffusée à 20 h 30 : « L’innocent », par Louis Garrel, Naïla Guiguet, avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant. Résumé : Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… Tarifs : 6 € par personne de 16 ans et +, 4 € 50 pour les personnes de moins de 16 ans et les personnes en recherche d’emploi, 3 € 50 par personne d’un groupe de plus de 10 personnes.

Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Le mardi 29 novembre, une comédie sera diffusée à 20 h 30 : « L’innocent », par Louis Garrel, Naïla Guiguet, avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant. Résumé : Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives… Tarifs : 6 € par personne de 16 ans et +, 4 € 50 pour les personnes de moins de 16 ans et les personnes en recherche d’emploi, 3 € 50 par personne d’un groupe de plus de 10 personnes.

OTAVT

dernière mise à jour : 2022-11-17 par