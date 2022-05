Cinéma chez nous : Les folies fermières Salle des fêtes L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne

Cinéma chez nous : Les folies fermières Salle des fêtes, 11 juin 2022, L'Isle-Jourdain. Cinéma chez nous : Les folies fermières

Salle des fêtes, le samedi 11 juin à 20:30

Comédie dramatique de Jean-Pierre Améris Par Jean-Pierre Améris, Murielle Magellan Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier Durée 1h49 D’après une fabuleuse histoire vraie. David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Tarifs : < 18 ans = 4.5€ – > 18 ans = 6€ – Groupe (association, collectivité…) = 3.5€

Comédie dramatique de Jean-Pierre Améris Salle des fêtes L’Isle-Jourdain 86 L’Isle-Jourdain Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T20:30:00 2022-06-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain, Vienne Autres Lieu Salle des fêtes Adresse L'Isle-Jourdain 86 Ville L'Isle-Jourdain lieuville Salle des fêtes L'Isle-Jourdain Departement Vienne

Salle des fêtes L'Isle-Jourdain Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisle-jourdain/

Cinéma chez nous : Les folies fermières Salle des fêtes 2022-06-11 was last modified: by Cinéma chez nous : Les folies fermières Salle des fêtes Salle des fêtes 11 juin 2022 L'Isle-Jourdain Salle des fêtes L'Isle-Jourdain

L'Isle-Jourdain Vienne