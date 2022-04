Cinéma chez Nous : “Le temps des secrets” Airvault, 3 mai 2022, Airvault.

Cinéma chez Nous : “Le temps des secrets” Airvault

2022-05-03 – 2022-05-03

Airvault 79600

Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Ce mardi 3 mai, “Le temps des secrets”, sera diffusé à 20 h 30. Résumé : Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois… une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets.

+33 5 49 64 73 10

