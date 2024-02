Cinéma chez nous La Tresse Salle Michel Bonnet de THENEZAY Thénezay, samedi 17 février 2024.

Cinéma chez nous La Tresse Salle Michel Bonnet de THENEZAY Thénezay Deux-Sèvres

SYNOPSIS

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.

Italie. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade.

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17 18:00:00

Salle Michel Bonnet de THENEZAY Place de l’Hôtel de Ville

Thénezay 79390 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mairie-thenezay@cc-parthenay.fr

L’événement Cinéma chez nous La Tresse Thénezay a été mis à jour le 2024-02-12 par CC Parthenay Gâtine