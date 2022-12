Cinéma chez Nous : « Avatar 2, la voie de l’eau » Airvault Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Deux-Sèvres

Cinéma chez Nous : « Avatar 2, la voie de l’eau » Airvault, 24 janvier 2023, Airvault Airvault. Cinéma chez Nous : « Avatar 2, la voie de l’eau » Route de Soulievres Airvault Deux-Sèvres

2023-01-24 20:30:00 – 2023-01-24 Airvault

Deux-Sèvres Airvault Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Le 24 janvier : « Avatar 2, la voie de l’eau », un film de James CAMERON, avec : Sam WORTHINGTON, Zoé SALDANA, Sigourney WEAVER… SYNOPSIS : Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force Jake Sully et Neytiri, devenus parents. L’intrigue se déroule une dizaine d’années après les événements racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la Resources Development Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs… Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Le 24 janvier : « Avatar 2, la voie de l’eau », un film de James CAMERON, avec : Sam WORTHINGTON, Zoé SALDANA, Sigourney WEAVER… SYNOPSIS : Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force Jake Sully et Neytiri, devenus parents. L’intrigue se déroule une dizaine d’années après les événements racontés dans le long-métrage originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque la Resources Development Administration, dangereuse organisation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. Mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs… +33 5 49 64 73 10 Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet OTAVT

Airvault

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Airvault, Deux-Sèvres Autres Lieu Airvault Adresse Route de Soulievres Airvault Deux-Sèvres Ville Airvault Airvault lieuville Airvault Departement Deux-Sèvres

Airvault Airvault Airvault Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/airvault-airvault/

Cinéma chez Nous : « Avatar 2, la voie de l’eau » Airvault 2023-01-24 was last modified: by Cinéma chez Nous : « Avatar 2, la voie de l’eau » Airvault Airvault 24 janvier 2023 Airvault Deux-Sèvres Route de Soulievres Airvault Deux-Sèvres Airvault Deux-Sèvres

Airvault Airvault Deux-Sèvres