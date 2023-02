Cinéma chez Nous : “Astérix & Obélix : l’empire du milieu”, 7 mars 2023, Airvault .

Cinéma chez Nous : “Astérix & Obélix : l’empire du milieu”

Route de Soulievres Airvault Deux-Sevres

2023-03-07 – 2023-03-07

Airvault

Deux-Sevres

Un mardi sur deux, le Centre Socio Culturel propose la diffusion d’un film à la salle des fêtes de Soulièvres. Le 7 mars, “Astérix & Obélix : l’empire du milieu” sera diffusé, un film de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, José Garcia, Pierre Richard, Philippe Katerine, Angèle… Résumé : Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la princesse pour sauver sa mère et libérer son pays.

+33 5 49 64 73 10 Centre Socio Culturel de l’Airvaudais et du Val du Thouet

Airvault

