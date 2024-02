Cinéma Chasse gardée Saint-Pardoux-Soutiers, jeudi 25 avril 2024.

Salle du Foyer Rural

Jeudi 25 avril à 20h30

Tarif normal: 6.50€, tarif réduit (-de 18 ans; étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatifs) 5.00€

Uniquement espèces ou chèques.

Dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adelaïde, à l’étroit dans leur appartement parisien avec leurs deux enfants, c’est l’occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l’enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs si sympathiques voisins utilisent leur jardin… comme terrain de chasse ! Entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups (bas) sont permis ! 6.5 6.5 EUR.

Saint-Pardoux-Soutiers 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine foyerrural.stpx@laposte.net

