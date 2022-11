Cinéma « Charlotte »

Cinéma « Charlotte », 20 novembre 2022, . Cinéma « Charlotte »



2022-11-20 – 2022-11-20 1h 32min / Animation, Drame, Historique, Biopic

De Eric Warin, Tahir Rana

Par David Bezmozgis, Charlotte Salomon

Avec Marion Cotillard, Keira Knightley, Romain Duris dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville