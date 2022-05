Cinéma Charles Boyer , Regards sur le cinéma égyptien ” Plumes ” Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot 18h30 Plumes de Omar El Zohairy

Avec Demyana Nassar, Samy Bassouny, Fady Mina Fawzy

Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants, voit son quotidien monotone bouleversé lorsqu’un simple tour de magie tourne mal pendant l’anniversaire de son fils. En cette année Champollion, nous vous proposons un voyage sur grand écran à la rencontre d’un pays, de ses habitants, de ses croyances et de son imaginaire, à travers la caméra de six réalisateurs égyptiens, contemporains ou ayant marqué le cinéma du XXe siècle. Du 30 mai au 17 octobre, un film par mois. +33 5 65 34 24 78 18h30 Plumes de Omar El Zohairy

Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants, voit son quotidien monotone bouleversé lorsqu'un simple tour de magie tourne mal pendant l'anniversaire de son fils.

