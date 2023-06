Village Action Cinéma cinéma chantecler Ugine Ugine Catégories d’Évènement: Savoie

Ugine Village Action Cinéma cinéma chantecler Ugine, 1 juillet 2023, Ugine. Village Action Cinéma Samedi 1 juillet, 10h30 cinéma chantecler Le Village Action Cinéma, c’est quoi ?

Un nouveau rendez-vous festif et populaire autour de la magie du cinéma, ouvert à toutes et tous, composé de multi-activités sur les coulisses du 7ème art ! un évènement de plein air gratuit, devant ou proche de votre salle de proximité un plateau de tournage dont vous êtes le héros des espaces pour découvrir et pratiquer le cinéma (cinéma d’animation, doublage, pré-cinéma, montage, cascades…) des activités ludiques et festives pour tous les publics des séances de cinéma Le Village est itinérant : il voyage sur le territoire Rhônalpin dès l’arrivée des beaux jours. cinéma chantecler 45 Pl. de Montmain, 73400 Ugine Ugine 73400 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:30:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

cinéma chantecler
Adresse 45 Pl. de Montmain, 73400 Ugine
Ville Ugine

