Périgueux,Dordogne

Ce deuxième rendez-vous du parcours engagé avec Ciné Cinéma intitulé « De la comédie musicale au drame en musique – Broadway en héritage » sera précédé d’une intervention de Nathan Reneaud (programmateur au Festival International du Film Indépendant de Bordeaux / FIFIB).

> Introduction au film à 19h30

> Séance à 20h30 suivie d’un échange avec la salle

Film de Steven Spielberg– USA – 2021

West Side Story raconte, dans le New York de 1957, l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre communautés rivales : les Jets, une bande de jeunes blancs et les Sharks, un groupe portoricain. Au meilleur de sa forme, animé d’une passion folle qui transperce l’écran, Steven Spielberg revisite un classique de la comédie musicale et délivre un spectacle total, flamboyant et virtuose..

Cinéma CGR Place Francheville

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



This second event in the series launched with Ciné Cinéma, entitled « From musical comedy to musical drama? Broadway en héritage » will be preceded by a talk by Nathan Reneaud (programmer at the Festival International du Film Indépendant de Bordeaux / FIFIB).

> Introduction to the film at 7:30pm

> Screening at 8:30 pm, followed by a discussion with the audience

Film by Steven Spielberg? USA ? 2021

Set in 1957 New York, West Side Story tells the legendary story of a budding love affair set against a backdrop of brawls between rival communities: the Jets, a gang of young whites, and the Sharks, a Puerto Rican group. Steven Spielberg revisits a musical comedy classic at the height of his powers, and delivers a total spectacle, flamboyant and virtuoso.

Este segundo acto del ciclo iniciado con Ciné Cinéma, titulado « ¿De la comedia musical al drama musical? Broadway en el patrimonio » irá precedida de una conferencia de Nathan Reneaud (programador del Festival Internacional de Cine Independiente de Burdeos / FIFIB).

> Presentación de la película a las 19.30 h

> Proyección a las 20.30 h, seguida de un coloquio con el público

Película de Steven Spielberg? ESTADOS UNIDOS ? 2021

Ambientada en el Nueva York de 1957, West Side Story cuenta la legendaria historia de una incipiente relación amorosa que tiene como telón de fondo las reyertas entre comunidades rivales: los Jets, una banda de jóvenes blancos, y los Sharks, un grupo puertorriqueño. En el apogeo de sus facultades, animado por una loca pasión que traspasa la pantalla, Steven Spielberg revisita un musical clásico y ofrece un espectáculo total, extravagante y virtuoso.

Diese zweite Veranstaltung der Reihe Ciné Cinéma mit dem Titel « Vom Musical zum Musikdrama? Broadway als Erbe » wird ein Vortrag von Nathan Reneaud (Programmgestalter beim Festival International du Film Indépendant de Bordeaux / FIFIB) vorausgehen.

> Einführung in den Film um 19.30 Uhr

> Vorführung um 20.30 Uhr mit anschließendem Austausch mit dem Saal

Film von Steven Spielberg ? USA ? 2021

West Side Story erzählt im New York des Jahres 1957 die legendäre Geschichte einer aufkeimenden Liebe vor dem Hintergrund von Schlägereien zwischen rivalisierenden Gemeinschaften: den Jets, einer Gruppe weißer Jugendlicher, und den Sharks, einer Gruppe von Puertoricanern. In Bestform und mit einer wahnsinnigen Leidenschaft, die die Leinwand durchdringt, interpretiert Steven Spielberg einen Klassiker des Musicals neu und liefert ein totales, flammendes und virtuoses Spektakel.

