Mois du film documentaire – Retour à Reims [Fragments] Cinéma CGR Périgueux, 24 novembre 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Pour cette nouvelle édition du Mois du film documentaire à Périgueux, la médiathèque Pierre Fanlac et ses partenaires ont choisi de donner la parole à trois documentaristes français contemporains qui interrogent la violence et la contestation : Jean-Gabriel Périot, David Dufresne & Gilles Perret.

Au programme : « Retour à Reims [Fragments] » de Jean-Gabriel Périot, 2021..

Cinéma CGR Place Francheville

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For this latest edition of Documentary Film Month in Périgueux, the Pierre Fanlac media library and its partners have chosen to give the floor to three contemporary French documentary filmmakers who question violence and protest: Jean-Gabriel Périot, David Dufresne & Gilles Perret.

On the program: « Retour à Reims [Fragments] » by Jean-Gabriel Périot, 2021.

Para esta nueva edición del Mes del Documental en Périgueux, la mediateca Pierre Fanlac y sus socios han decidido dar la palabra a tres documentalistas franceses contemporáneos que exploran la violencia y la protesta: Jean-Gabriel Périot, David Dufresne y Gilles Perret.

En el programa: « Retour à Reims [Fragmentos] » de Jean-Gabriel Périot, 2021.

Für die neue Ausgabe des Dokumentarfilmmonats in Périgueux haben die Mediathek Pierre Fanlac und ihre Partner beschlossen, drei zeitgenössischen französischen Dokumentarfilmern das Wort zu geben, die sich mit Gewalt und Protest auseinandersetzen: Jean-Gabriel Périot, David Dufresne & Gilles Perret.

Auf dem Programm steht: « Retour à Reims [Fragments] » von Jean-Gabriel Périot, 2021.

