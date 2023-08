Sharîk – Cinémas du Moyen-Orient Cinéma CGR Périgueux, 30 août 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Sharîk est un programme d’actions culturelles dédié aux cultures du Moyen-Orient. Cette programmation pluridisciplinaire se déroule toute l’année en Dordogne. Elle s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent découvrir cette région du monde qui s’étend du Maroc à l’Afghanistan. Des actions d’éducation artistique et culturelle sont proposées aux scolaires, aux habitants des quartiers prioritaires et des zones péri-urbaines.

Cette année, Sharîk s’ouvre avec le cinéma en partenariat avec Ciné-Cinéma. Du 30 août au 19 octobre 2023 neuf films sont projetés au Multiplexe CGR de Périgueux..

2023-08-30 fin : 2023-10-19 . EUR.

Cinéma CGR Place Francheville

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sharîk is a cultural program dedicated to Middle Eastern cultures. This multi-disciplinary program runs throughout the year in the Dordogne. It is aimed at anyone wishing to discover this region of the world, which stretches from Morocco to Afghanistan. Artistic and cultural education initiatives are offered to schoolchildren and residents of priority neighborhoods and peri-urban areas.

This year, Sharîk opens with cinema, in partnership with Ciné-Cinéma. From August 30 to October 19, 2023, nine films will be shown at the Multiplexe CGR in Périgueux.

Sharîk es un programa de actos culturales dedicados a las culturas de Oriente Próximo. Este programa multidisciplinar se desarrolla a lo largo de todo el año en la Dordoña. Está dirigido a todas las personas interesadas en descubrir esta región del mundo, que se extiende desde Marruecos hasta Afganistán. Se ofrecen actividades de educación artística y cultural a escolares y residentes de barrios prioritarios y zonas suburbanas.

Este año, Sharîk abre sus puertas al cine en colaboración con Ciné-Cinéma. Del 30 de agosto al 19 de octubre de 2023, se proyectarán nueve películas en el Multiplexe CGR de Périgueux.

Sharîk ist ein Programm kultureller Aktionen, das den Kulturen des Nahen Ostens gewidmet ist. Dieses multidisziplinäre Programm findet das ganze Jahr über in der Dordogne statt. Es richtet sich an alle, die diese Region der Welt, die sich von Marokko bis Afghanistan erstreckt, entdecken möchten. Das Programm richtet sich an Schulklassen, Einwohner von Schwerpunktvierteln und Stadtrandgebieten.

In diesem Jahr wird Sharîk in Partnerschaft mit Ciné-Cinéma mit dem Kino eröffnet. Vom 30. August bis 19. Oktober 2023 werden im Multiplex CGR in Périgueux neun Filme gezeigt.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Communal de Périgueux