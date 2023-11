10ème opération nationale cinéma à Niort Cinéma CGR Niort, 24 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Le mouvement SOROPTIMIST INTERNATIONAL France organise tous les ans par l’intermédiaire de 105 clubs une soirée cinéma durant laquelle un film est projeté dans les salles de cinéma afin de sensibiliser les publics à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Cette année, le club SOROPTIMIST de Niort organise une soirée le 24 novembre, en collaboration avec le cinéma CGR.

Le film « L’Amour et les Forêts » de Valérie Donzelli sera projeté pour l’occasion.

L’ intégralité de la vente des billets de cinéma et de tombola sera remise à l’association niortaise « L’Escale », structure accueillant des femmes victimes de violences conjugales et intra-familiales.

La projection du film débutera à 20h.

Billetterie à partir de 19h30 dans le hall du cinéma CGR..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Cinéma CGR Rue du 14 Juillet

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Every year, the SOROPTIMIST INTERNATIONAL France movement organizes a cinema evening through 105 clubs, during which a film is shown in cinemas to raise public awareness of the fight against violence against women.

This year, the Niort SOROPTIMIST club is organizing an evening on November 24, in collaboration with the CGR cinema.

The film « L’Amour et les Forêts » by Valérie Donzelli will be screened for the occasion.

All proceeds from ticket sales and the tombola will be donated to the Niort-based association « L’Escale », a shelter for women victims of domestic violence.

The film screening starts at 8pm.

Tickets available from 7.30pm in the CGR cinema lobby.

Cada año, SOROPTIMIST INTERNATIONAL Francia organiza una noche de cine en 105 clubes, durante la cual se proyecta una película en las salas de cine para sensibilizar a la opinión pública sobre la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Este año, el club SOROPTIMISTA de Niort organiza una velada el 24 de noviembre, en colaboración con el cine CGR.

Se proyectará la película « L’Amour et les Forêts » de Valérie Donzelli.

Todos los beneficios de la venta de entradas y de la tómbola se destinarán a la asociación de Niort « L’Escale », un centro de acogida para mujeres víctimas de la violencia doméstica.

La proyección comenzará a las 20.00 horas.

Entradas disponibles a partir de las 19h30 en el vestíbulo del CGR.

Die Bewegung SOROPTIMIST INTERNATIONAL France organisiert jedes Jahr über 105 Clubs einen Kinoabend, bei dem in Kinosälen ein Film gezeigt wird, um das Publikum für den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren.

In diesem Jahr veranstaltet der SOROPTIMIST-Club Niort am 24. November in Zusammenarbeit mit dem Kino CGR einen Abend.

Zu diesem Anlass wird der Film « L’Amour et les Forêts » von Valérie Donzelli gezeigt.

Der gesamte Erlös aus dem Verkauf der Kinokarten und der Tombola geht an den Verein « L’Escale » in Niort, der Frauen aufnimmt, die Opfer von häuslicher und innerfamiliärer Gewalt geworden sind.

Die Vorführung des Films beginnt um 20 Uhr.

Kartenverkauf ab 19.30 Uhr in der Lobby des CGR-Kinos.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Niort Marais Poitevin