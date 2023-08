27ème Festival des Oeillades (film francophone) Cinéma CGR LE LAPEROUSE 60 rue Séré de Rivières Albi, 21 novembre 2023, Albi.

Albi,Tarn

Portée par l’association Ciné Forum, le festival du film francophone « les Oeillades », offre de multiples projections, avec une quarantaine de films programmés dont plusieurs avant-première..

2023-11-21 fin : 2023-11-26 . .

Cinéma CGR LE LAPEROUSE 60 rue Séré de Rivières Cinéma CGR LES CORDELIERS Place de L’Amitié entre les Peuples

Albi 81000 Tarn Occitanie



Supported by the Ciné Forum association, the « Oeillades » French-language film festival offers a wide range of screenings, with some forty films scheduled, including several previews.

Apoyado por la asociación Ciné Forum, el festival de cine francófono « Oeillades » ofrece un amplio abanico de proyecciones, con unas cuarenta películas programadas, entre ellas varios preestrenos.

Das von der Vereinigung Ciné Forum getragene Festival des frankophonen Films « les Oeillades » bietet zahlreiche Vorführungen mit etwa 40 programmierten Filmen, darunter mehrere Vorpremieren.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de Tourisme d’Albi