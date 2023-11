AVANT-PREMIÈRE DU DOCUMENTAIRE « RETOUR AU CHARBON » cinéma CGR Freyming-Merlebach, 28 novembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Fermée en mars 2022 pour des raisons écologiques, la centrale à charbon Émile Huchet de Saint-Avold (57) redémarre à l’automne de la même année pour éviter les coupures de courant. Face à une crise énergétique sans précédent, la peur d’un black-out met à mal les grands discours écologiques. À peine avaient-ils été renvoyés chez eux que les employés sont rappelés en urgence. Décriés comme pollueurs mais conscients de leur rôle dans la sécurité énergétique du pays, comment vivent-ils ce retour au charbon ? Entre la nécessité de réduire notre production de carbone et la réalité de notre dépendance aux énergies fossiles, le destin de la centrale Émile Huchet révèle les contradictions auxquelles notre société est confrontée.

Un documentaire écrit et réalisé par Alexis et Yannis Metzinger, produit par Cerigo Films en coproduction avec France Télévisions. Avec le soutien de la Région Grand Est en partenariat avec le CNC ; de Procirep/Angoa.

Closed in March 2022 for ecological reasons, the Émile Huchet coal-fired power plant in Saint-Avold (57) will be restarted in the autumn of the same year to avoid power cuts. Faced with an unprecedented energy crisis, the fear of a blackout put paid to the great ecological rhetoric. No sooner had they been sent home than employees were rushed back. Decried as polluters but aware of their role in the country’s energy security, how are they coping with this return to coal? Between the need to reduce our carbon output and the reality of our dependence on fossil fuels, the fate of the Émile Huchet power plant reveals the contradictions facing our society.

A documentary written and directed by Alexis and Yannis Metzinger, produced by Cerigo Films in coproduction with France Télévisions. With support from Région Grand Est in partnership with CNC; Procirep/Angoa.

Cerrada en marzo de 2022 por razones medioambientales, la central de carbón Émile Huchet de Saint-Avold (57) volverá a ponerse en marcha en otoño de ese mismo año para evitar cortes de electricidad. Ante una crisis energética sin precedentes, el temor a un apagón acabó con la gran retórica ecologista. Nada más ser enviados a casa, los empleados se apresuraron a volver. Denostados como contaminadores, pero conscientes de su papel en la seguridad energética del país, ¿cómo afrontan esta vuelta al carbón? Entre la necesidad de reducir nuestras emisiones de carbono y la realidad de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, el destino de la central Émile Huchet revela las contradicciones a las que se enfrenta nuestra sociedad.

Documental escrito y dirigido por Alexis y Yannis Metzinger, producido por Cerigo Films en coproducción con France Télévisions. Con el apoyo de la Région Grand Est en colaboración con el CNC y Procirep/Angoa.

Das Kohlekraftwerk Émile Huchet in Saint-Avold (57) wurde im März 2022 aus ökologischen Gründen geschlossen und im Herbst desselben Jahres wieder hochgefahren, um Stromausfälle zu vermeiden. Angesichts einer beispiellosen Energiekrise stellt die Angst vor einem Blackout die großen ökologischen Reden auf den Kopf. Kaum waren die Mitarbeiter nach Hause geschickt worden, wurden sie eilends zurückbeordert. Als Umweltverschmutzer verschrien, aber sich ihrer Rolle für die Energiesicherheit des Landes bewusst, wie leben sie mit der Rückkehr zur Kohle? Das Schicksal des Kraftwerks Émile Huchet offenbart die Widersprüche, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist, zwischen der Notwendigkeit, unsere Kohlenstoffproduktion zu reduzieren, und der Realität unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen.

Ein Dokumentarfilm, geschrieben und inszeniert von Alexis und Yannis Metzinger, produziert von Cerigo Films in Koproduktion mit France Télévisions. Mit der Unterstützung der Region Grand Est in Partnerschaft mit dem CNC; von Procirep/Angoa.

