RESPIRE, SOURIS, VIS cinéma CGR Freyming-Merlebach, 6 octobre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Film sur la méditation de pleine conscience suivi d’un débat avec la réalisatrice et Jean Gérard BLOCH.

Ce film croise les perspectives d’un maître zen TICH NHAT HAHN, de JOHN KABAT-ZINN fondateur du programme de réduction du stress (MBSR), d’un financier en perte de sens qui a rencontré la pleine conscience LAURENT DEBACKER, d’une professeure de HATHA-YOGA, MIRA-BAÏ GHATRADYAL, d’ELINE SNEL, formatrice d’enseignants à la pleine conscience pour les enfants et de JEAN-GÉRARD BLOCH rhumatologue et professeur de médecine, qui a étudié et pratiqué la méditation dans diverses traditions. Il est enseignant et formateur d’instructeurs MBSR. Au cours du film, ils parlent d’amour, de guerre, de paix, de méditation mais aussi de responsabilité et de préservation de la planète. Loin d’être un film contemplatif, c’est une histoire en mouvement, ancrée dans notre quotidien, notre devenir.. Tout public

Vendredi 2023-10-06 19:45:00 fin : 2023-10-06 21:45:00. 6 EUR.

cinéma CGR rue Basse

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Film on mindfulness meditation followed by a discussion with the director and Jean Gérard BLOCH.

This film brings together the perspectives of Zen master TICH NHAT HAHN, JOHN KABAT-ZINN founder of the stress reduction program (MBSR), LAURENT DEBACKER, a financier in loss of meaning who encountered mindfulness, and a teacher of mindfulnesslAURENT DEBACKER, HATHA-YOGA teacher MIRA-BAÏ GHATRADYAL, ELINE SNEL, mindfulness teacher trainer for children, and JEAN-GÉRARD BLOCH, rheumatologist and professor of medicine, who has studied and practiced meditation in various traditions. He is a teacher and trainer of MBSR instructors. In the course of the film, they talk about love, war, peace and meditation, but also about responsibility and preserving the planet. Far from being a contemplative film, this is a story in motion, anchored in our daily lives and our future.

Una película sobre la meditación consciente seguida de un debate con el director y Jean Gérard BLOCH.

Esta película reúne los puntos de vista de un maestro zen, TICH NHAT HAHN, JOHN KABAT-ZINN, fundador del programa de reducción del estrés (MBSR), un financiero con pérdida de sentido que ha encontrado el mindfulness, LAURENT DEBACKER, profesor de mindfulness, y un profesor de meditaciónlAURENT DEBACKER, financiero con pérdida de sentido que ha encontrado el mindfulness, MIRA-BAÏ GHATRADYAL, profesora de HATHA-YOGA, ELINE SNEL, formadora de profesores de mindfulness para niños, y JEAN-GÉRARD BLOCH, reumatólogo y profesor de medicina que ha estudiado y practicado la meditación en diversas tradiciones. Es profesor y formador de instructores de MBSR. A lo largo de la película, hablan de amor, guerra, paz y meditación, pero también de responsabilidad y de preservar el planeta. Lejos de ser una película contemplativa, se trata de una historia en movimiento, enraizada en nuestra vida cotidiana y nuestro futuro.

Film über Achtsamkeitsmeditation mit anschließender Diskussion mit der Regisseurin und Jean Gérard BLOCH.

Der Film verbindet die Perspektiven eines Zen-Meisters TICH NHAT HAHN, von JOHN KABAT-ZINN, dem Begründer des Programms zur Stressreduktion (MBSR), von Achtsamkeitsforschern, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man mit Achtsamkeit umgehtlAURENT DEBACKER, einer HATHA-YOGA-Lehrerin, MIRA-BAÏ GHATRADYAL, ELINE SNEL, einer Ausbilderin von Achtsamkeitslehrern für Kinder, und JEAN-GÉRARD BLOCH, einem Rheumatologen und Professor für Medizin, der Meditation in verschiedenen Traditionen studiert und praktiziert hat. Er ist Lehrer und Ausbilder von MBSR-Instruktoren. Im Laufe des Films sprechen sie über Liebe, Krieg, Frieden, Meditation, aber auch über Verantwortung und die Erhaltung unseres Planeten. Der Film ist alles andere als ein kontemplativer Film, sondern eine Geschichte in Bewegung, die in unserem Alltag und unserem Werden verankert ist.

Mise à jour le 2023-09-19 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH