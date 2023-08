CINÉ COOL Cinéma CGR Freyming-Merlebach, 26 août 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Une Semaine de Cinéma Magique

Pendant sept jours, du samedi au samedi, les cinéphiles de tous horizons pourront se délecter d’une sélection exceptionnelle de films en avant-première, ainsi que des sorties régulières, le tout à un tarif préférentiel de seulement 5 euros.

Une Palette de Films Captivants

Pour plus d’informations sur la programmation, les horaires et les tarifs, le public peut consulter le site web du cinéma CGR de Freyming-Merlebach.

La 26ème édition de Ciné-Cool promet de ravir tous les amateurs de cinéma avec une gamme diversifiée de films en avant-première, offrant une expérience cinématographique complète allant de l’œuvre Art&Essai aux blockbusters. Parmi les films à l’affiche :

« Super-bourrés » : La première comédie française de Bastien Milheau, qui nous plonge dans une histoire mêlant amitié et humour, s’inspirant de ses souvenirs d’enfance.

« Le rêve de Daisy » : Un film d’animation familial spectaculaire qui transportera les spectateurs dans un monde de rêves et de jeux.

« Second Tour » : Une comédie dramatique d’Albert Dupontel captivante qui suit les aventures d’une journaliste politique se lançant dans une enquête intrigante au sein d’une puissante famille.

« Inside » : Un nouveau film d’horreur palpitant des producteurs de GET OUT qui vous fera frissonner.

« Acide » : Un film incontournable de la sélection officielle 2023 du Festival de Cannes, porté par la performance exceptionnelle de Guillaume Cannet.

« Flo » : Un film inspiré de la vie de la navigatrice Florence Arthaud, une histoire captivante de détermination et de courage.

« Une année difficile » : La toute nouvelle création des réalisateurs d' »Intouchables », Olivier Nakache et Eric Tolenado, avec la brillante performance de Jonathan Cohen.

« La Petite » : Le film d’ouverture du Festival du Film Francophone d’Angoulême qui promet une expérience cinématographique riche en émotions avec Fabrice Luchini dans le rôle principal.. Tout public

Vendredi 2023-08-26 fin : 2023-09-02 . 5 EUR.

Cinéma CGR rue Basse

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



A Magical Cinema Week

For seven days, from Saturday to Saturday, cinephiles from all walks of life will be able to enjoy an exceptional selection of preview films, as well as regular releases, all at a special rate of just 5 euros.

A Captivating Palette of Films

For more information on programming, opening times and prices, visit the Freyming-Merlebach CGR cinema website.

The 26th edition of Ciné-Cool promises to delight all film lovers with a diverse range of preview films, offering a complete cinematic experience from Art&Essai works to blockbusters. Featured films include :

« Super-bourrés »: Bastien Milheau’s first French comedy, which plunges us into a story blending friendship and humor, drawing on his childhood memories.

« Daisy’s Dream »: A spectacular animated family film that transports viewers into a world of dreams and play.

« Second Tour »: A captivating comedy-drama by Albert Dupontel that follows the adventures of a political journalist embarking on an intriguing investigation into a powerful family.

« Inside »: A thrilling new horror film from the producers of GET OUT.

« Acide »: A must-see film in the 2023 Cannes Film Festival official selection, driven by Guillaume Cannet’s outstanding performance.

« Flo »: A film inspired by the life of sailor Florence Arthaud, a captivating story of determination and courage.

« Une année difficile »: The latest creation from « Intouchables » directors Olivier Nakache and Eric Tolenado, with a brilliant performance by Jonathan Cohen.

« La Petite »: The opening film of the Angoulême Francophone Film Festival, promising an emotionally-charged cinematic experience with Fabrice Luchini in the lead role.

Una semana de cine mágica

Durante siete días, de sábado a sábado, los cinéfilos de toda condición podrán disfrutar de una excepcional selección de películas de preestreno, así como de estrenos habituales, todo ello a una tarifa especial de sólo 5 euros.

Una paleta de películas cautivadora

Para más información sobre el programa, horarios y precios, visite la página web del cine CGR de Freyming-Merlebach.

La 26ª edición de Ciné-Cool promete deleitar a todos los cinéfilos con una variada gama de películas de preestreno, que ofrecen una experiencia cinematográfica completa, desde obras de Art&Essai hasta éxitos de taquilla. Entre las películas en cartelera:

« Super-bourrés »: la primera comedia francesa de Bastien Milheau, que nos sumerge en una historia que mezcla amistad y humor, inspirada en sus recuerdos de infancia.

« El sueño de Daisy »: Una espectacular película familiar de animación que transporta al espectador a un mundo de sueños y juegos.

« Second Tour »: Una cautivadora comedia dramática de Albert Dupontel que sigue las aventuras de un periodista político que se embarca en una intrigante investigación sobre una poderosa familia.

« Inside »: Una nueva y emocionante película de terror de los productores de « GET OUT » que te producirá escalofríos.

« Acide »: Una película imprescindible en la selección oficial del Festival de Cannes 2023, impulsada por la excepcional interpretación de Guillaume Cannet.

« Flo »: Una película inspirada en la vida de la marinera Florence Arthaud, una cautivadora historia de determinación y coraje.

« Une année difficile »: La última creación de los directores de « Intouchables », Olivier Nakache y Eric Tolenado, con una brillante interpretación de Jonathan Cohen.

« La Petite »: La película inaugural del Festival de Cine Francófono de Angulema, que promete una experiencia cinematográfica cargada de emoción con Fabrice Luchini en el papel protagonista.

Eine magische Filmwoche

Sieben Tage lang, von Samstag bis Samstag, können Filmfans aller Couleur eine außergewöhnliche Auswahl an Filmen in Vorpremieren und regulären Kinostarts genießen – und das alles zu einem Vorzugspreis von nur 5 Euro.

Eine Palette von fesselnden Filmen

Weitere Informationen über das Programm, die Öffnungszeiten und die Preise finden Sie auf der Website des CGR-Kinos in Freyming-Merlebach.

Die 26. Ausgabe von Ciné-Cool verspricht, alle Filmliebhaber mit einer vielfältigen Auswahl an Filmpremieren zu begeistern, die ein umfassendes Filmerlebnis von Art&Essay bis hin zu Blockbustern bieten. Zu den Filmen auf dem Programm gehören :

« Super-Bourrés »: Die erste französische Komödie von Bastien Milheau, der uns in eine Geschichte eintauchen lässt, die Freundschaft und Humor miteinander verbindet und von seinen Kindheitserinnerungen inspiriert ist.

« Daisys Traum »: Ein spektakulärer Familienanimationsfilm, der die Zuschauer in eine Welt der Träume und des Spiels entführt.

« Second Tour »: Eine fesselnde Drama-Komödie von Albert Dupontel, in der die Abenteuer einer politischen Journalistin verfolgt werden, die sich auf eine intrigante Untersuchung innerhalb einer mächtigen Familie einlässt.

« Inside »: Ein neuer spannender Horrorfilm von den Produzenten von GET OUT, der Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen wird.

« Acide »: Ein Film, der aus der offiziellen Auswahl 2023 der Filmfestspiele von Cannes nicht wegzudenken ist und von der außergewöhnlichen Leistung von Guillaume Cannet getragen wird.

« Flo »: Ein Film, der vom Leben der Seglerin Florence Arthaud inspiriert ist, eine fesselnde Geschichte über Entschlossenheit und Mut.

« Une année difficile »: Die neueste Kreation der « Intouchables »-Regisseure Olivier Nakache und Eric Tolenado, mit der brillanten Leistung von Jonathan Cohen.

« La Petite »: Der Eröffnungsfilm des Festival du Film Francophone d’Angoulême, der ein emotionales Filmerlebnis mit Fabrice Luchini in der Hauptrolle verspricht.

Mise à jour le 2023-08-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH