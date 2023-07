SOIRÉE SPÉCIALE BARBIE cinéma CGR Freyming-Merlebach, 19 juillet 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Soirée spéciale Barbie ! Au programme : projection du film Barbie, discothèque en salle, cocktail et photobooth avec la boite barbie. Dresscode : Tenue rose souhaitée.. Tout public

Mercredi 2023-07-19 20:00:00 fin : 2023-07-19 23:00:00. 7 EUR.

cinéma CGR rue Basse

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Special Barbie evening! On the program: screening of the Barbie film, indoor disco, cocktails and photobooth with the Barbie box. Dresscode: Pink attire preferred.

¡Velada especial Barbie! En el programa: proyección de la película de Barbie, discoteca cubierta, cócteles y photobooth con la caja de Barbie. Código de vestimenta: preferiblemente de color rosa.

Ein besonderer Abend mit Barbie! Auf dem Programm stehen: Vorführung des Barbie-Films, Indoor-Disco, Cocktails und Fotobox mit der Barbie-Box. Dresscode: Rosa Outfit erwünscht.

Mise à jour le 2023-07-11 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH