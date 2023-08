Visite des cabines de projection du cinéma CGR d’Auxerre Cinéma CGR d’Auxerre Auxerre, 16 septembre 2023, Auxerre.

Visite des cabines de projection du cinéma CGR d’Auxerre 16 et 17 septembre Cinéma CGR d’Auxerre Sur inscription, places limitées à 10 personnes

À l’occasion des Journée européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée des cabines de projection pour en apprendre plus sur le fonctionnement d’une séance de cinéma et découvrir comment se déroule la projection d’un film.

Cinéma CGR d’Auxerre 1 boulevard du 11 Novembre, 89000 Auxerre Auxerre 89000 Le Moulin de Billy Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 52 36 80 https://www.cgrcinemas.fr/auxerre/ [{« type »: « email », « value »: « cgr.auxerre@cgrcinemas.fr »}] Depuis le mois de juin 2010, le Casino, l’unique cinéma d’Auxerre, est la propriété de l’exploitant CGR.

Auparavant, ce cinéma de huit salles était géré par Jean Labé qui l’avait acquis avec son épouse en 1988. Personnalité du cinéma à la tête de la FNCF (Fédération nationale du cinéma français), Jean Labé exploitait également, au centre-ville d’Auxerre, le cinéma Le Paris aujourd’hui fermé et transformé en un sympathique restaurant.

Le cinéma Casino, classé « art et essai », programme en plus des grandes sorties nationales, des films plus confidentiels en version originale. Il accueillait également le Festival international Musique et Cinéma qui s’est malheureusement arrêté en 2008.

Les gérants ont pour projet d’étendre le cinéma avec l’ouverture de nouvelles salles.

2023-09-16T11:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T16:45:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00