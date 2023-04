« Trois jours trop courts » met en lumière le court métrage d’animation Cinéma CGR Albi Les Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

« Trois jours trop courts » met en lumière le court métrage d’animation Cinéma CGR Albi Les Cordeliers, 12 mai 2023, Albi. « Trois jours trop courts » met en lumière le court métrage d’animation 12 – 14 mai Cinéma CGR Albi Les Cordeliers 5€ Réalisé avec diverses techniques (objets, pâte à modeler, dessins, photos,..) le cinéma d’animation, s’impose aujourd’hui comme un genre important par sa technique et sa liberté de création.

Le festival propose au public de découvrir ce média avec une sélection de vingt-cinq films aux univers et aux techniques d’animations variés répartis en quatre compétitions : enfants, pré-adolescents, adolescents et adultes. Et c’est le public qui choisit les lauréats pour chaque catégorie. Les votes des spectateurs albigeois s’ajouteront à ceux de Castres, où se déroule le festival depuis douze ans. Cette programmation est complétée par des ateliers pour enfants autour du zootrope, un jouet optique du XIXe siècle. Cinéma CGR Albi Les Cordeliers Place de l’Amitié entre les Peuples, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://troisjourstropcourts.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

