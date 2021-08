Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Hérault, Palavas-les-Flots CINÉMA “C’EST LA VIE” Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: Hérault

CINÉMA “C’EST LA VIE” Palavas-les-Flots, 10 septembre 2021, Palavas-les-Flots. CINÉMA “C’EST LA VIE” 2021-09-10 17:30:00 – 2021-09-10

Palavas-les-Flots Hérault Palavas-les-Flots Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en souviendront toute leur vie… Vendredi 10 septembre 19h30

Mercredi 15 septembre 17h30

Vendredi 17 septembre 19h30

Vendredi 24 septembre 17h30

