Lot-et-Garonne

Cinéma Casteljaloux, 10 mars 2022, Casteljaloux. Cinéma Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux

2022-03-10 – 2022-03-10 Place José Bès Cinéma l’Odyssée

Casteljaloux Lot-et-Garonne Casteljaloux A l’affiche :

20h30 : Le Doc du jeudi – tarif unique par film : 4.50euros

Le fils de l'épicière, le maire, le village et le monde

Place José Bès Cinéma l’Odyssée Casteljaloux

