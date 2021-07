Casteljaloux Casteljaloux Casteljaloux, Lot-et-Garonne Cinéma Casteljaloux Casteljaloux Catégories d’évènement: Casteljaloux

Lot-et-Garonne

Cinéma Casteljaloux, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Casteljaloux. Cinéma 2021-07-26 22:00:00 – 2021-07-26 Parc municipal en plein air Boulevard Victor Hugo

Casteljaloux Lot-et-Garonne A l’affiche :

A 22h : projection de Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (à partir de 6 ans) Ouverture du site vers 19h avec le foodtruck M’Happy Crêpe, pique-nique possible dans le parc, atelier créarif pour enfants. Venez avec votre chaise et votre couverture! A l’affiche :

A l'affiche :

A 22h : projection de Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary (à partir de 6 ans) Ouverture du site vers 19h avec le foodtruck M'Happy Crêpe, pique-nique possible dans le parc, atelier créarif pour enfants. Venez avec votre chaise et votre couverture!

