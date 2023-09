Magic piano & The Chopin shorts Cinéma Casino, Trets Trets, 27 octobre 2023, Trets.

Trets,Bouches-du-Rhône

Repoussant les limites du cinéma et de l’animation, le film « The Magic Piano » créé par l’équipe de BreakThru Films et primé aux Oscars, présente la musique de Chopin avec un ensemble d’animations uniques..

2023-10-27 19:00:00 fin : 2023-10-27 20:00:00. .

Cinéma Casino, Trets

Trets 13530 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pushing the boundaries of cinema and animation, the Oscar-winning film « The Magic Piano », created by the BreakThru Films team, presents the music of Chopin with a unique set of animations.

Traspasando los límites del cine y la animación, la película ganadora de un Oscar « El piano mágico », creada por el equipo de BreakThru Films, presenta la música de Chopin con un conjunto único de animaciones.

Die Grenzen von Film und Animation überschreitend, präsentiert der vom Team von BreakThru Films geschaffene und mit dem Oscar ausgezeichnete Film « The Magic Piano » die Musik von Chopin mit einer Reihe von einzigartigen Animationen.

Mise à jour le 2023-09-23 par Office de Tourisme de Trets