Cinéma : carte blanche #2 à Niki Lindroth von Bahr Institut suédois, 12 janvier 2023, Paris.

Le jeudi 12 janvier 2023

de 19h30 à 20h30

. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

À l’occasion de l’exposition « Les fables de Niki Lindroth von Bahr », deux Cartes Blanches sont laissées à l’artiste. Elle partage des films qui l’ont inspirée ou ressemblent à son propre univers.

Pour cette seconde projection à l’Institut suédois, Niki Lindroth von Bahr présente deux films d’animation en stop-motion réalisés par le duo Marc James Roels et Emma De Swaef : le court métrage Oh Willy… suivi du moyen métrage Ce Magnifique Gâteau !

Les deux artistes ont reçu 80 prix pour Oh Willy…, dont le Cartoon d’Or du meilleur court métrage européen d’animation. Il a également été nommé aux César en 2013. Ce Magnifique Gâteau ! est leur nouvelle réalisation.

Les réalisateurs

Emma De Swaef est spécialisée dans le cinéma d’animation en stop-motion et dans la conception de poupées textiles. Elle signe l’un des trois chapitres du film « The House » (La Maison), produit par Netflix et dont Niki Lindroth von Bahr a réalisé un autre chapitre.Marc James Roels est issu du cinéma de fiction « live » et a été récompensé pour ses courts métrages « Mompelaar » (2007) et « A Gentle Creature » (2010).

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Contact : https://paris.si.se/agenda/cinema-carte-blanche-2-a-niki-lindroth-von-bahr/ https://www.facebook.com/Institutsuedois https://www.facebook.com/Institutsuedois

Film « Oh Willy… »de Emma De Swaef et Marc James Roels Film « Oh Willy… »de Emma De Swaef et Marc James Roels