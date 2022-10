Cinéma : Canailles Champdeniers Champdeniers Catégories d’évènement: Champdeniers

2022-11-03 20:30:00

Deux-Svres EUR 6 Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire…

RDV à la salle des fêtes de Champdeniers.

Tarifs : 6 € adulte et 4,50 € – 16 ans +33 5 49 25 62 27 Cinéma

