Teen-movies, films d’horreur, documentaires, comédies… Une sélection de 45 films explore le “mall” (centre commercial) comme décor de cinéma, lieu de passage, phénomène social et culturel : il y en a pour tous les goûts. Au Forum des images du 23 mars au 30 avril !

Utopie et destruction

Ça va faire MALL vous invite à explorer le mall au cinéma, lieu fétiche de la vie moderne et du consumérisme au XXe siècle. Le cinéma a repéré le potentiel narratif et loufoque de ce « monde dans un monde », et en a fait un décor et un symbole pour toute une époque. Venez visiter de petits et grands magasins filmés par Lubitsch et animés par les Marx Brothers, zoomer sur les vitrines de Golden Eighties avec Chantal Akerman et faites du shopping avec Tarantino ! Voir ces films dans le lieu même où ils s’enracinent, une salle de cinéma dans le Forum des Halles, promet un voyage passionnant et une vertigineuse mise en abyme. Venez découvrir l’éclectisme du mall au Forum des images !

Mercredi 23 mars à 20h – Soirée d’ouverture :

Ça chauffe au lycée Ridgemont de Amy Heckerling, précédé du vernissage de l’exposition et de la vidéo réalisée par les jeunes du projet « MALL aux yeux », en collaboration avec Mains d’Œuvres et l’association Ça bouge grave.

Samedi 26 mars à 21h :

The Store de Frederick Wiseman, séance en présence du réalisateur (sous réserve) et de Charlotte Garson (critique aux Cahiers du cinéma)

Mercredi 30 mars à 21h :

Nocturama de Bertrand Bonello, en présence du réalisateur (sous réserve)

Samedi 2 avril

Soirée Double mixte présentée par Hervé Aubron (critique, Cahiers du cinéma)

à 18 h : 40 ans, toujours puceau de Judd Apatow (avec Steve Carell, Catherine Keener)

à 21h : Zombie de George A. Romero, version restaurée 4K

Dimanche 3 avril à 17h :

Ilusiones opticas de Cristian Jimenez, en présence du réalisateur

Mardi 12 avril

Soirée spéciale en présence d’Aurélien Bellanger (écrivain) et de Hervé Aubron (critique, Cahiers du cinéma)

à 18h30 : Créateurs des mondes du commerce de Harun Farocki, suivi d’un débat

à 21h : Jasper Mall de Bradford Thomason et Brett Whitcomb, présenté par le réalisateur en visioconférence

Samedi 16 avril

Soirée double mixte Cyber-Mall, présentée par Maxence Stamatiadis

à 16h45 : Wall-E d’Andrew Stanton

à 19h : Au jour d’aujourd’hui de Maxence Stamatiadis

Mercredi 27 avril

Soirée Double mixte : focus Annie Ernaux

à 20h30 : L’Autre de Patrick-Mario Bernard, présenté par Dominique Blanc (sociétaire de la Comédie-Française)

Jeudi 28 avril

Soirée Double mixte : la ville nouvelle

à 20h30 : L’Année suivante d’Isabelle Czajka, présenté par la réalisatrice

