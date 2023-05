Cinéma : « Buena vista social club » de Wim Wenders Centre Paris Anim’Clavel, 25 juin 2023, Paris.

Le dimanche 25 juin 2023

de 19h00 à 20h45

.Tout public. gratuit sous condition

Synopsis

Ce film documentaire allemand sur la musique cubaine, réalisée par Wim Wenders suit le groupe de Buena Vista Social Club. En plus de nous embarquer dans l’enregistrement de plusieurs morceaux à la Havane on découvre également des images d’archives de leurs concerts à New-York et Amsterdam. Ainsi que des interviews de plusieurs musiciens qui parlent de leur vie à Cuba et de leurs débuts en tant qu’artiste.

Fiche technique

Réalisation : Wim WendersAvec : Compay Segundo, Eliades Ochoa, Ibrahim FerrerDurée : 105 minutes

La Programmation

Centre Paris Anim’Clavel 24 bis rue clavel 75019 Paris

Road Movies Filmproduktion Kintop Pictures