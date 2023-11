Les Troubadours de la Laize Cinéma Bretteville-sur-Laize, 18 novembre 2023, Bretteville-sur-Laize.

Bretteville-sur-Laize,Calvados

Les Troubadours de la Laize sont de retour à Bretteville-sur-Laize, et sont heureux de vous présenter leur nouveau spectacle. Cette année : « Le Rustre » de C. Royer ; « Tout feu tout flamme » de P. Mercier Danghest et « Le Bôa aux fraises » de P. Sauvil. Les deux premières représentations sont programmées pour le samedi 18 novembre, à 20 h, à la salle de spectacle de Bretteville-sur-Laize (ouverture des portes 30 minutes avant) et le dimanche 19 novembre, à 14 h 30. Deux autres dates sont d’ores et déjà programmées pour le samedi 9 décembre et le dimanche 10 décembre au profit du Téléthon. Nous vous conseillons de réserver vos places qui seront en vente chez Franck Chouraqui à partir du 28 octobre (magasin de vêtements EVA 7, rue du Général-Leclerc 14680 Bretteville-sur-Laize) (les places pour les 4 dates seront en vente en même temps). Les conditions sanitaires en vigueur à la date du spectacle seront appliquées. Tarif : 6 €. Restauration de pâtisserie et buvette sur place pendant l’entracte..

2023-11-18 14:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Cinéma

Bretteville-sur-Laize 14680 Calvados Normandie



Les Troubadours de la Laize are back in Bretteville-sur-Laize, and are delighted to present their new show. This year: « Le Rustre » by C. Royer, « Tout feu tout flamme » by P. Mercier Danghest and « Le Bôa aux fraises » by P. Sauvil. The first two performances are scheduled for Saturday, November 18, at 8pm, at the Bretteville-sur-Laize auditorium (doors open 30 minutes beforehand) and Sunday, November 19, at 2:30pm. Two further dates are already scheduled for Saturday December 9 and Sunday December 10, in aid of the Telethon. We advise you to reserve your tickets, which will be on sale from October 28 at Franck Chouraqui (EVA clothing store 7, rue du Général-Leclerc 14680 Bretteville-sur-Laize) (tickets for all 4 dates will be on sale at the same time). Sanitary conditions in force on the date of the show will apply. Price: 6? Pastries and refreshments available during intermission.

Los Trovadores de la Laize vuelven a Bretteville-sur-Laize y están encantados de presentar su nuevo espectáculo. Este año: « Le Rustre » de C. Royer; « Tout feu tout flamme » de P. Mercier Danghest y « Le Bôa aux fraises » de P. Sauvil. Las dos primeras representaciones están programadas para el sábado 18 de noviembre a las 20.00 h en el teatro de Bretteville-sur-Laize (apertura de puertas 30 minutos antes) y el domingo 19 de noviembre a las 14.30 h. El sábado 9 de diciembre y el domingo 10 de diciembre ya están programadas otras dos funciones a beneficio del Telemaratón. Le aconsejamos que reserve sus entradas, que estarán a la venta a partir del 28 de octubre en Franck Chouraqui (tienda de ropa EVA, 7 rue du Général-Leclerc, 14680 Bretteville-sur-Laize) (las entradas para las 4 fechas estarán a la venta al mismo tiempo). Se aplicarán las condiciones sanitarias vigentes en la fecha del espectáculo. Precio: 6? Bollería y refrescos disponibles durante el descanso.

Die Troubadours de la Laize sind zurück in Bretteville-sur-Laize und freuen sich, Ihnen ihre neue Show zu präsentieren. Dieses Jahr: « Le Rustre » von C. Royer, « Tout feu tout flamme » von P. Mercier Danghest und « Le Bôa aux fraises » von P. Sauvil. Die ersten beiden Aufführungen sind für Samstag, den 18. November, um 20 Uhr im Theatersaal von Bretteville-sur-Laize (Türöffnung 30 Minuten vorher) und Sonntag, den 19. November, um 14.30 Uhr angesetzt. Zwei weitere Termine sind bereits für Samstag, den 9. Dezember, und Sonntag, den 10. Dezember, zugunsten des Telethon geplant. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Plätze zu reservieren, die ab dem 28. Oktober bei Franck Chouraqui (Bekleidungsgeschäft EVA 7, rue du Général-Leclerc 14680 Bretteville-sur-Laize) erhältlich sind (die Plätze für alle vier Termine werden zur gleichen Zeit verkauft). Es gelten die zum Zeitpunkt der Aufführung gültigen Gesundheitsbestimmungen. Preis: 6 Euro. In der Pause gibt es Gebäck und Getränke.

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité