Cinéma : Border Institut suédois Paris, jeudi 25 janvier 2024.

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h30 à 21h15

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. Jusqu’à 112 ans. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

En correspondance avec l’exposition « Desire of the Tail » par Sara-Vide Ericson, nous vous présentons le film multiprimé « Border », d’Ali Abbasi. Une réflexion autour des frontières entre humanité et animalité.

Tina est agent des douanes à l’aéroport de Stockholm, où elle excelle grâce à un sens de l’odorat surdéveloppé qui lui permet de détecter non seulement la moindre substance illicite, mais aussi les sentiments inavouables des voyageurs. Cette aptitude hors du commun n’est pas la seule caractéristique qui la différencie du reste de la société : il y a sa laideur, aussi. Un jour, un homme à l’aspect aussi étrange qu’elle, Vore, se présente à la douane. Elle sait qu’il cache un secret, mais ne parvient pas à identifier lequel. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui…

Né en 1981 à Téhéran, Ali Abbasi a fait des études polytechniques avant d’immigrer en Europe, à Stockholm, où il étudie l’architecture. En 2007, il s’installe au Danemark et suit une formation de réalisateur à l’École nationale de cinéma à Copenhague. Il tourne quelques courts métrages et le film d’horreur Shelley (2016), avant d’être véritablement révélé avec Border (2018), qui obtient le Prix Un Certain Regard à Cannes et de multiples autres prix aux États-Unis et en Europe. Son troisième long métrage, Les Nuits de Mashhad (2022) est en compétition officielle au Festival de Cannes et l’actrice Zar Amir Ebrahimi remporte le prix d’interprétation féminine.

« Border inquiète, déroute et émerveille. » – Le Monde

« Histoire d’amour passionnelle entre deux êtres monstrueux à la lisière du monde animal, Border est un des rares chocs du dernier festival de Cannes. » – Transfuge

« Un conte naturaliste stupéfiant, qui brouille les frontières entre l’homme et la bête. » – Télérama

Regardez la bande annonce ici

Titre original : Gräns

Sortie cinéma : 9 janvier 2019

Nationalité : suédoise

Genre : fantastique

Durée : 1h47

Année de production : 2018

Avertissement : interdit aux moins de 12 ans

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Contact : https://paris.si.se/ communication.paris@si.se https://paris.si.se/agenda/cinema-border/

