Cinéma Bois d’Amont – Maigret – Bois-d’Amont Bois-d'Amont Catégories d’évènement: Bois-d'Amont

Jura

Cinéma Bois d’Amont – Maigret – Bois-d’Amont, 18 mars 2022, Bois-d'Amont. Cinéma Bois d’Amont – Maigret – Bois-d’Amont

2022-03-18 – 2022-03-18

Bois-d’Amont Jura Bois-d’Amont 7.5 7.5 EUR A Paris, une jeune fille est retrouvée morte dans un square parisien, vêtue d’une robe de soirée. Le commissaire Maigret va tenter de l’identifier, puis de comprendre ce qui est arrivé à la victime. +33 3 84 60 90 18 A Paris, une jeune fille est retrouvée morte dans un square parisien, vêtue d’une robe de soirée. Le commissaire Maigret va tenter de l’identifier, puis de comprendre ce qui est arrivé à la victime. Bois-d’Amont

dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bois-d'Amont, Jura Autres Lieu Bois-d'Amont Adresse Ville Bois-d'Amont lieuville Bois-d'Amont Departement Jura

Bois-d'Amont Bois-d'Amont Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bois-damont/

Cinéma Bois d’Amont – Maigret – Bois-d’Amont 2022-03-18 was last modified: by Cinéma Bois d’Amont – Maigret – Bois-d’Amont Bois-d'Amont 18 mars 2022 Bois-d'Amont Jura

Bois-d'Amont Jura