Cinéma BOB MARLEY ONE LOVE SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, mercredi 13 mars 2024.

« Bob Marley: One Love » vo

Un film de Reinaldo Marcus Green

1h 47min

Biopic, Drame

Bob Marley: One Love célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité.

Pour la première fois sur grand écran, découvrez l’histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l’adversité, le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire.

Tarifs

Adultes 6€

Jeunes de 16 ans: 4€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-13 18:00:00

fin : 2024-03-13

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

