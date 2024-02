Cinéma – Bob Marley: One Love Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Annœullin, vendredi 29 mars 2024.

Cinéma – Bob Marley: One Love Bob Marley: One Love célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité. Vendredi 29 mars, 20h30 Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

Bob Marley: One Love célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité.

Pour la première fois sur grand écran, découvrez l’histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l’adversité, le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire.

Durée : 1h44

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France 03.20.16.15.90 https://mediatheques-haute-deule.fr

Bob Marley: One Love Bande-annonce VO

Cinéma