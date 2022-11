Cinéma : Black Panther: Wakanda Forever Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Loiret

Cinéma : Black Panther: Wakanda Forever Gien, 22 novembre 2022, Gien. Cinéma : Black Panther: Wakanda Forever

Rue de la Place du petit Chateau Gien Loiret

2022-11-22 – 2022-11-22 Gien

Loiret 7 EUR La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi T’Challa. Mais une terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : Talokan. Black Panther: Wakanda Forever +33 2 38 38 20 00 https://www.cinemasgiendampierre.fr/gien-le-club/ ciné Gien

