CINÉMA « BILLIE » Palavas-les-Flots, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Palavas-les-Flots.

CINÉMA « BILLIE » 2021-07-07 – 2021-07-07

Palavas-les-Flots Hérault

BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes voix de tous les temps. Elle fut la première icône de la protestation contre le racisme ce qui lui a valu de puissants ennemis.

A la fin des années 1960, la journaliste Linda Lipnack Kuehl commence une biographie officielle de l’artiste. Elle recueille 200 heures de témoignages incroyables : Charles Mingus Tony Bennett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes et même les agents du FBI qui l’ont arrêtée….Mais le livre de Linda n’a jamais été terminé et les bandes sont restées inédites … jusqu’à présent.

BILLIE est l’histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter l’histoire de Lady telle qu’elle était.

Mercredi 7 juillet 21h30

Vendredi 9 juillet 19h

Vendredi 16 juillet 21h30

Dimanche 18 juillet 19h

