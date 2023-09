Projection du film « Atlantique » de Mati Diop Cinéma Bel Air Mulhouse Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Mulhouse Projection du film « Atlantique » de Mati Diop Cinéma Bel Air Mulhouse, 6 octobre 2023, Mulhouse. Projection du film « Atlantique » de Mati Diop Vendredi 6 octobre, 20h30 Cinéma Bel Air Tarif plein : 8 €

Réduits : 6,50 € (CEZAM, demandeurs d’emploi, CCAS, étudiants, invalides, Pass’temps Mulhouse et M2a, adulte accompagnant enfant sur séances jeune public) / 5 € (carte Amis du bon cinéma, – 18 ans) / 3€ Carte culture Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s’emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses adieux à Ada.

« Atlantique », 2019 – 1h45

Réalisation : Mati Diop

Avec : Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traoré, Nicole Sougou, Aminata Kane, Mariama Gassama, Coumba Dieng Tarif plein : 8 €

L'exposition Destins Communs est présentée à La Kunsthalle Mulhouse jusqu'au 29 octobre 2023. Cinéma Bel Air 31 rue Fénelon Mulhouse 68200

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:00:00+02:00

