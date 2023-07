Visite de la cabine de projection, histoire du Palace Cinéma Beaumont-Palace Beaumont-sur-Oise, 16 septembre 2023, Beaumont-sur-Oise.

Visite de la cabine de projection, histoire du Palace 16 et 17 septembre Cinéma Beaumont-Palace Entrée libre. Sur inscription (places limitées). Toutes les 30 mn. Accès pouvant être difficile pour certains. Montée de 2 étages par escalier.

Découverte des équipements de projections en 35mm, de la pellicule, l’histoire du Palace…

Cinéma Beaumont-Palace 6 avenue Anatole-France 95260 Beaumont-sur-Oise Beaumont-sur-Oise 95260 Val-d’Oise Île-de-France 01 39 37 99 00 http://www.ville-beaumont-sur-oise.fr [{« type »: « email », « value »: « accueil.cinema@beaumontsuroise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139379900 »}] Ancienne salle des fêtes aménagée en salle de projection dans les années 1920, puis en cinéma en 1936, avec balcon, scène et façade de style Art Déco. Ce cinéma a servi de cadre aux émissions d’Eddy Mitchell « La Dernière séance ». SNCF gare Persan-Beaumont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

inconnu