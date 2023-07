Atelier « jeux d’optique et origine du cinéma » Cinéma Beaumont-Palace Beaumont-sur-Oise Catégories d’Évènement: Beaumont-sur-Oise

Atelier « jeux d'optique et origine du cinéma »
Cinéma Beaumont-Palace
Beaumont-sur-Oise, 16 septembre 2023

Entrée libre

La boîte à Balbu-ciné explore la préhistoire du cinéma à travers 12 objets : Lanterne magique, Phénakistiscope, Boîte d'optique et autres Choreutoscopes… Un voyage des balbutiements du cinéma jusqu'aux premiers films de l'histoire de l'humanité. L'image animée n'aura plus de secret pour vous !

Cinéma Beaumont-Palace
6 avenue Anatole-France 95260 Beaumont-sur-Oise

Ancienne salle des fêtes aménagée en salle de projection dans les années 1920, puis en cinéma en 1936, avec balcon, scène et façade de style Art Déco. Ce cinéma a servi de cadre aux émissions d'Eddy Mitchell « La Dernière séance ».

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Age min 4
Age max 99

