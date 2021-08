Cinéma – Baby Boss 2 : une affaire de famille Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, 22 septembre 2021, Annœullin.

Cinéma – Baby Boss 2 : une affaire de famille

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin, le mercredi 22 septembre à 14:30

Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle approche et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler les frères ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les affaires familiales. Tim et sa femme Carole vivent en banlieue où il s’occupe du foyer pendant qu’elle fait bouillir la marmite. Ils ont deux enfants : Tabitha, une petite fille de 7 ans à l’intelligence remarquable et Tina, leur adorable nouveau-née. Tabitha, première de sa classe dans une école pour surdoués, adule son oncle Ted et rêve de marcher sur ses pas, ce qui inquiète beaucoup Tim qui craint qu’elle ne passe à côté de son enfance à force de travailler si dur. Mais il va découvrir que Tina n’est autre qu’un espion à la solde de Baby Corp. Infiltrée, elle enquête sur l’école de Tabitha, et plus spécialement sur son fondateur, le mystérieux Docteur Edwin Armstrong. Une découverte qui va réunir les deux frères d’une manière très surprenante et les forcer à ré évaluer la définition de la famille et de ses vraies valeurs. Durée : 1h 47min

Tarif normal : 4,80€ – Tarif réduit : 3,80€ – Carte de fidélité : 5 places achetées, 1 gratuite !

Médiathèque François Mitterrand – Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T14:30:00 2021-09-22T16:30:00