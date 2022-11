Cinéma « Aya »

Cinéma « Aya », 19 novembre 2022, . Cinéma « Aya »



2022-11-19 – 2022-11-19 Lahou, Côte d’Ivoire. Aya grandit avec insouciance auprès de sa mère. Intimement liée à son île, la jeune fille voit ses repères s’effondrer lorsqu’elle apprend que son paradis est voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya prend une décision : Lahou est son île ; elle ne la quittera pas. Un chemin initiatique s’offre alors à elle, un chemin vers son identité, un chemin vers elle-même. TARIFS

Plein tarif 7,00/ Séniors (+60 ans) 6,00 / Tarif étudiants 5 € / Cartes CE Parvis 4,50

Tarif -12 ans 4 € VOSTFR – 1h 31min / Drame

De Simon Coulibaly Gillard

Par Simon Coulibaly Gillard

Avec Marie-Josée Degny Kokora, Patricia Egnabayou, Junior Asse dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville