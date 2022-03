Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches, 20 avril 2022, Les Houches. Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

2022-04-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-20 Espace Animation 27 pl de la Mairie

Les Houches Haute-Savoie Les Houches EUR « Belfast », de Kenneth Branagh, avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds – Royaume-Uni 2022 – Durée 1h39 – VO info@cinegrandsoir.fr +33 4 50 55 50 62 Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

dernière mise à jour : 2022-03-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae TourismeOffice de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Espace Animation 27 pl de la Mairie Ville Les Houches lieuville Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Departement Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-houches/

Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches 2022-04-20 was last modified: by Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches Les Houches 20 avril 2022 Haute-Savoie Les Houches

Les Houches Haute-Savoie