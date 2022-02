Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches
Espace Animation 27 pl de la Mairie
Les Houches

2022-03-09 20:30:00

Les Houches Haute-Savoie EUR « Les leçons persanes » De Vadim Perelman – Avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay – Russie, Allemagne, Biélorussie 2021 – Durée 2h07

Version Originale sous-titrée info@cinegrandsoir.fr +33 4 50 55 50 62 Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

