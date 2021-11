Les Houches Les Houches Haute-Savoie, Les Houches Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Cinéma avec Le Grand Soir Cinébus Les Houches, 26 décembre 2021, Les Houches. Espace Animation 27 pl de la Mairie

2021-12-26 17:30:00

Les Houches Haute-Savoie Les Houches EUR « Le loup et le lion » De Gilles de Maistre, par Prune de Maistre, avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick.

1h 40min / Aventure, Famille. info@cinegrandsoir.fr +33 4 50 55 50 62 Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

